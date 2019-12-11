Американские спортсмены устроят акции против российских соперников

Американские спортсмены выразили желание проводить акции против российских соперников во время Олимпийских игр 2020 года в Токио. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, ведущие олимпийцы из США собираются покинуть церемонии награждения, если на подиуме окажутся россияне, либо жестами выразить свой протест. Американские атлеты считают, что россияне не должны быть допущены к Играм-2020.

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9 декабря Россия была отстранена от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира, а также их проведения сроком на четыре года. Такое решение было принято исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Отмечается, что отечественные спортсмены смогут участвовать в международных турнирах под нейтральным флагом.

В антидопинговом агентстве США (USADA) остались недовольны решением WADA относительно России. В USADA упомянули о коррупции в российском спорте, которую покрывает WADA.

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