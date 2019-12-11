Воспитателя российских кадетов осудили за подготовку захвата полиции

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы воспитателя одного из московских кадетских корпусов Бориса Вершинина за подготовку захвата управлений полиции в Брянской и Тверской областям. Об этом сообщает «Российская газета».
Подсудимый был признан виновным в создании и участии в деятельности террористической организации. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
По данным следствия, Вершинин входил в созданное отставным полковником Владимиром Квачковым запрещенное в России движение «Народного ополчения имени Минина и Пожарского», признанное Мосгорсудом террористическим в 2015 году.
Вершинин возглавлял «военную вертикаль» этого движения. Он формировал группы, назначал в них командиров и лично тренировал «ополченцев» для захватов двух управлений МВД в Брянской и Тверской областях. После вооруженного мятежа Вершинин должен был стать министром обороны.
В октябре полицейские задержали 25 активистов «Народного ополчения России». Следственные действия проводились в 16 регионах России. У задержанных изъяли оружие, порох, инструкции по тактике ведения партизанской войны и изготовлению взрывных устройств, агитационные материалы и символику организации.
19 февраля Квачкова освободили из мордовской колонии в связи с декриминализацией статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»). Полковник должен был находиться в тюрьме до августа 2019 года.