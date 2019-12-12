Трампа назвали первым президентом-евреем США

Ведущий ток-шоу консервативного радио Марк Левин назвал президента США Дональда Трампа первым евреем-президентом. Об этом сообщает The Hill.

«Для меня большая честь находиться здесь с первым президентом-евреем Штатов. А если он и не еврей, то должен им быть», — сказал он в своей речи во время еврейского праздника Ханука в Белом доме.

Издание сообщает, что Трамп только улыбнулся в ответ. Отмечается, что американский лидер не является евреем, а его дочь обратилась в иудаизм после того, как вышла замуж за Джареда Кушнера.

В середине ноября администрация Трампа пересмотрела подход прошлого президента Барака Обамы по израильским поселениям на оккупированных палестинских территориях, признав их законными.

В декабре 2017 года американский лидер признал Иерусалим столицей Израиля и анонсировал перенос туда посольства США. Мировое сообщество отказывается последовать примеру американцев, так как восточная часть Иерусалима была присоединена к Израилю в ходе Шестидневной войны 1967 года.

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