Смерть агрессивной акулы-людоеда в метре от дайверов попала на видео

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В прибрежных водах мексиканского острова Гуадалупе, штат Нижняя Калифорния, дайверы стали свидетелями смерти большой белой акулы, также известной как акула-людоед. На видео с хищником обратила внимание газета Daily Mirror.

Изначально запись появилась в соцсетях мексиканца Артуро Ислас Алленде (Arturo Islas Allende). На кадрах, снятых 9 октября, агрессивная крупная рыба подплывает к клетке с четырьмя дайверами и застревает рылом между прутьями в метре от туристов. Пытаясь вырваться на свободу, она изворачивается и ранит себя о железные штыри.

На следующих секундах ролика из жабр хищника идет кровь, после чего его мертвое тело опускается на дно океана. Компания Nautilus, которая устроила погружение, подчеркнула, что погибшая особь вела себя крайне агрессивно и пыталась напасть на туристов. По словам представителей, большие белые акулы редко проявляют агрессию. Подобный инцидент произошел впервые за 16 лет их работы.

Отмечается, что туристическая компания следовала закону и имела разрешение на проведение экскурсии в ареале обитания больших белых акул.

Большая белая акула или акула-людоед — одна из крупнейших хищных рыб на Земле. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Белые акулы встречаются в водах всех океанов, кроме Северного Ледовитого. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

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