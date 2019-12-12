В сети пожаловались на ксенофобию в России

Пользователи Twitter пожаловались на проявления ксенофобии со стороны жителей России. Тред на эту тему опубликовала юзер с ником Funiveraclover.

По словам девушки, ее с рождения учили только русскому языку, так как ее родители столкнулись с немалым количеством проблем в жизни из-за языка, который является для их народа родным. Она добавила, что в детстве родители советовали ей говорить, что она русская на вопрос о национальности, чтобы избежать агрессии.

Funiveraclover также обратила внимание на то, что среди россиян распространены убеждения о том, что мусульмане «сплошь террористы» и забивают женщин камнями, в то время как, по ее словам, «женщин вполне себе русские бьют смертным боем». «Но вы же любите тыкать пальцем в других, чтобы никто не заметил, что белое пальто все в навозе», — написала она.

Девушка рассказала, что многие ее знакомые и родственники в быту вне диаспоры вынуждены пользоваться славянскими именами. Она привела в пример своего отца, настоящим именем которого было Фарит, но его называли Борис. Другие пользователи также поделились похожими историями с сокрытием истинных имен и их коверканием. «Лет до 8 думала, что моего деда зовут Гена, а его брата Андрей. Потом узнала, что их звали Генрих и Фридрих», — призналась юзер Serjeantlol.

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Пользователь Smalldumbster вспомнил, что во времена СССР русские пытались переделать имя его отца Парвиза в Пашу, но мужчине удалось заставить всех обращаться к нему правильно. Юзер Елизавета Пономарева рассказала, как преподаватель английского языка прочитал фамилии учеников и вслух выразил радость по поводу того, что среди них много русских.

По словам комментатора Yoshinobi_chan, ей часто приходится слышать в свой адрес слово «чурка», несмотря на то, что ее родители — славяне. Она пояснила, что у нее черные волосы и карие глаза, и люди принимали ее за нерусскую после того, как у нее появлялся загар. Solonelycyborg рассказала, что мама ее парня больше трех лет на повышенных тонах заявляла о том, что ненавидит ее национальность, желала ей смерти и не пускала бойфренда к ней на встречу.

Многие пользователи поблагодарили Funiveraclover за то, что она подняла такую важную тему. «Спасибо, что делитесь, это очень важно, часто о таких вещах даже не задумываешься», — подытожил юзер _prostokvasha.

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