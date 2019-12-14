Российские школьники написали Конституционный диктант

Более 20 тысяч российских школьников приняли участие в Конституционном диктанте, который прошел в нескольких школах и федеральных детских образовательных центрах по случаю празднования Дня Конституции 12 декабря. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Фонде «Стратегия будущего».

Участникам предлагалось ответить на вопросы, связанные с защитой и исполнением основных прав и свобод человека и гражданина, системой государственного устройства и разделения властей, полномочиями федеральной, региональных и местной власти.

«Это очень значимый проект для юных граждан», — подчеркнул генеральный директор Международного детского центра «Артек» Константин Федоренко. В «Артеке» к написанию диктанта присоединились 1078 школьников.

Один из разработчиков текста современной российской Конституции Олег Румянцев, выступая перед школьниками, решившими написать диктант в «Артеке», отметил, что в условиях глобальных перемен, которые происходят в мире, нельзя допустить «фиктивного конституционализма», когда Конституция оторвана от жизни. «Такого быть не должно! Конституция — это закон для жизни», — подчеркнул он.

Организаторами диктанта выступили Фонд конституционных реформ и Фонд «Стратегия будущего». Как отмечается, диктант стал первым из целой серии мероприятий, в рамках которых юных россиян будут знакомить с избирательной системой страны и ее основным законом. В дальнейшем, в частности, планируется создать интерактивное приложение по повышению правовой грамотности, которое можно будет установить на смартфон, а также видеоролики, в которых школьникам расскажут об основных принципах конституционного устройства.

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