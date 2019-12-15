Украинский беспилотник сбили на подлете к Донецку

Военнослужащие самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) сбили украинский беспилотник на подлете к Донецку. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает «Донецкое агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу управления Народной милиции ДНР.

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Запуск беспилотника Вооруженных сил Украины был зафиксирован в районе населенного пункта Марьинка, к юго-западу от Донецка. Он двигался в направлении жилых кварталов поселка шахты Трудовская, но был уничтожен.

При падении летательный аппарат взорвался, что доказывает наличие на нем боеприпаса, утверждают в управлении Народной милиции.

Инцидент произошел 14 декабря.

Ранее в ДНР заявили, что готовы предложить Украине новые участки для разведения войск.

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