ФСБ заинтересовалась экс-главой комитета по благоустройству Петербурга

Сотрудники ФСБ ведут оперативно-следственные мероприятия с бывшим главой комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, покинувшим свой пост 14 октября. Об этом в воскресенье, 15 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, информация о задержании Рублевского пока уточняется. Другой источник ТАСС добавил, что экс-главу комитета по благоустройству опрашивают, и он может быть доставлен в Москву.

Вероятно, Рублевский заинтересовал сотрудников спецслужб после того, как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в октябре обнаружила признаки ограничения конкуренции в картельном сговоре шести дорожных компаний с городским комитетом по благоустройству северной столицы, который возглавлял чиновник. ФАС были изучены 39 торгов в 2016-2019 годах на общую сумму свыше 24 миллиардов рублей.

14 декабря сотрудники ФСБ задержали бывшего прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову по подозрению в заказном убийстве бывшего следователя Александра Леонова. Подозреваемого в заказном убийстве экс-прокурора сдал член банды киллера Аслана Гагиева (более известного в криминальном мире как Джако).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru