Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения. Ее слова приводит Пятый канал.

Отмечается, что после концерта Ротару не вышла к журналистам, как это делали другие артисты. Однако представители СМИ встретили певицу на выходе из здания «Мегаспорта», и она сказала: «Вот оно счастье с моими зрителями! Бесподобный концерт! Я счастлива, как никогда!».

Ранее в декабре стал известен размер гонорара Софии Ротару. Так, за один концерт артистка получает 50 тысяч евро. Из них оплачивается работа коллектива, запись новых песен и костюмы.

В 2018 году Ротару отказалась выступать в России из-за военного положения, объявленного на Украине тогдашним президентом Петром Порошенко. По некоторым данным, певица приняла такое решение, чтобы не накалять ситуацию и не провоцировать радикально настроенных соотечественников.

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