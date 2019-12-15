Астролог предрекла спрос на татуаж и татуировки в 2020 году

В 2020 году ожидается повышенный спрос на татуировки и татуаж, заявила в беседе с радио Sputnik фешн-астролог Вера Хубелашвили. Она связала изменения в моде с наступающим годом Крысы по китайскому календарю.

Астролог также предрекла особую популярность платьев с длиной ниже среднего и женственность в нарядах. «Крыса любит изысканность, приветствует в том числе классическую моду. Металлическая модная крыса будет склонять нас всех к более стильным, но консервативным традициям», — добавила Хубелашвили.

По ее словам, в следующем году будут зарождаться новые модные особенности.

Ранее, в апреле, сообщалось об американке, которая воспользовалась услугами косметического салона и ушла с четырьмя бровями. Женщина пыталась скрыть работу косметолога с помощью макияжа, но ничего не вышло. Ей пришлось пройти курс восстановления кожи.

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