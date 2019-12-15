Россиянам дали советы по выбору чая

Россиянам дали советы при выборе чая. Рекомендации в честь Международного дня чая, который отмечается 15 декабря, разместил на своем сайте Роспотребнадзор.

Оказалось, что чаем может называться только продукт, изготовленный из листьев camellia sinensis без каких-либо других компонентов. Шесть основных видов чая — это разные степени ферментации растения: черный, зеленый, пуэр, белый чай, улун и желтый.

В первую очередь, при покупке напитка стоит обратить внимание на упаковку. Коробка должна быть целой, изготовленной из разрешенных для контакта с пищевыми продуктами материала. Также надо посмотреть на маркировку, особенно срок годности. Чайные листья должны быть примерно одного размера, оттенка и скрученности. Стебли и чайную крошку специалисты назвали плохими признаками, их быть в упаковке не должно.

При заваривании цвет должен быть прозрачным и ярким, а вкус — терпким. О плохом качестве могут сказать запахи гари, плесени и сырости, аромат хорошего напитка будет нежным. Также эксперты отметили, что на вкус влияет способ заваривания чая. Ферментированные виды, к которым относят черный, пуэр и улун лучше заваривать кипятком 90 градусов Цельсия. Зеленый и белый сорта надо заливать водой температурой 75-80 градусов. А вот кипящей водой заваривать чай не стоит, вкус может получиться горьким. Также специалисты советуют пить свежий напиток, а не разбавлять кипятком заварку, тем более, не использовать несколько дней. Такой чай не только лишается полезных свойств, но и вредит: в холодном напитке активно размножаются бактерии.

Эксперты отметили, что чай ценен содержанием в нем биологически активных веществ, таких как катехины, кофеин, L-теанин, танины, теафлавины. Все эти компоненты оказывают антимикробное, противовоспалительное, антиоксидантное действие.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!