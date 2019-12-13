Россиянам рассказали о главных правилах при выборе новогодней гирлянды

Роскачество рассказало россиянам о главных правилах при выборе новогодней гирлянды. Ключевые принципы приводит РИА Новости.

Авторы указали на разницу между уличной и внутридомовой иллюминацией: «Уличные гирлянды отличаются от внутренних степенями защиты от влаги и сухих веществ (пыли). Степень всегда указывается на упаковке и обозначается буквами IP и двумя цифрами, из которых первая означает защиту от пыли, а вторая — от влажности».

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Также отмечается, что гирлянды и удлинители, предназначенные для дома, нельзя использовать на улице. Оптимальная длина провода внутри помещений составляет 1,5 метра, на улице — 10 метров. При этом провод должен плотно прилегать ко всем элементам гирлянды и не иметь трещин.

Помимо этого, рекомендуется обращать внимание на этикетку. Надписи на ней должны быть на русском языке. В противном случае гирлянда может быть контрафактом, завезенным в Россию нелегально.

Также покупателям советуют обращать внимание на маркировку и пользоваться только продукцией, отмеченной аббревиатурой ЕАС.

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