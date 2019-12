Жених подарил Кэти Перри «уродливое» кольцо как у своей бывшей

Пользователи соцсетей обругали помолвочное кольцо певицы Кэти Перри, найдя в нем сходство с кольцом бывшей супруги ее жениха, актера Орландо Блума. На пост, который появился в закрытом Facebook-сообществе That's It I'm Ring Shaming («Вот так я насмехаюсь над кольцами»), обратили внимание в The Sun.

Орландо Блум сделал предложение Кэти Перри в День всех влюбленных и подарил ей помолвочное кольцо за четыре миллиона фунтов стерлингов (около 335 миллионов рублей). Кольцо имеет форму цветка, сердцевина которого сделана из красного рубина, а лепестки вокруг — из крупных бриллиантов.

Подписчики группы заметили, что кольцо Перри похоже на кольцо экс-жены Блума, австралийской супермодели Миранды Керр. Украшение последней имело точно такую же форму, однако вместе рубина по центру располагался бриллиант. Некоторые комментаторы назвали оба подарка «уродливыми и дешевыми».

«Я не могу поверить, что он подарил двум девушкам одинаковые уродливые кольца, различающиеся только цветом», — язвил один из них. «Как будто бы он достал кольцо из коробки с хлопьями и отдал его Кэти», — саркастично добавил второй. «Я думаю, что у моей племянницы в шкатулке с драгоценностями пластиковые кольца и то лучше», — поддержал третий.

В июле 2018 года американская супермодель Эмили Ратаковски показала подписчикам странное бриллиантовое обручальное кольцо, которое изготовили по ее собственным эскизам. Фанаты Ратаковски неоднозначно отреагировали на украшение. Большинству понравился уникальный дизайн, однако некоторые посчитали его безвкусным.

