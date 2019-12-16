Футболиста отправили в нокаут «ударом каратиста»

Голкипер «Шальке 04» Александр Нубель отправил полузащитника «Айнтрахта» Мията Гачиновича в нокаут во время матча 12-го тура Бундеслиги. Видео появилось в Twitter Dragan Čiča.

На ролике видно, как футболист «Шальке» пытается остановить атаку и прямой ногой врезается хавбеку в грудь. Daily Mail назвал этот прием «ударом каратиста». По информации издания, здоровью Гачиновича ничего не угрожает.

Матч завершился победой «Шальке» со счетом 1:0. В турнирной таблице Бундеслиги команда занимает четвертое место с 28 очками. «Айнтрахт» идет на 12-м месте (18 очков), лидирует «РБ Лейпциг» (33).

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