Самая молодая миллиардерша появилась в одежде любимого бюджетного бренда россиян

Самая молодая миллиардерша в мире, предпринимательница Кайли Дженнер, опубликовала фотографии в комбинезоне британского ретейлера Asos, который ранее признали самым любимым бюджетным брендом россиян. На это обратили внимание в The Sun.

Речь идет об облегающем костюме с принтом из темно- и светло-серой клетки. На сайте компании эта одежда продается по цене 55 фунтов стерлингов (4,5 тысячи рублей).

На появившихся в Instagram снимках Дженнер комбинирует комбинезон с черным халатом и прозрачными босоножками. Подписчики неоднозначно отреагировали на модный выбор знаменитости. «Я не могу заставить себя полюбить этот образ», — критиковали некоторые из них. «Ты просто идеальна. Такие вещи подчеркивают твои прекрасные формы», — отмечали другие.

В настоящий момент указанный комбинезон практически раскуплен на сайте Asos.

Ранее в декабре Asos обвинили в глумлении над полными девушками из-за «костюма толстой балерины», который появился в его ассортименте. При этом надувной комбинезон, представляющий собой пухлое тело танцовщицы в розовом балетном костюме, со смехом рекламировала стройная девушка.

В марте аналитики онлайн-платформы How to dress like определили, какие производители масс-маркета наиболее популярны в 171 стране мира. Было установлено, что самый востребованный дешевый бренд у россиян — Asos. Более того, этот онлайн-ретейлер занял первое место в мире: включая Россию, им интересовались 52 страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!