В Госдуме назвали сроки возвращения доверия к российскому спорту

Вернуть доверие к российскому спорту после допингового скандала удастся не раньше, чем через 10 лет, считает председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Его цитирует «Интерфакс» в понедельник, 16 декабря.

«Даже если сегодня мы все поменяем, переформатируем российский спорт, десять лет уйдет на восстановление позиций в мировом спорте», — сказал он.

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Накануне депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина призвала больше освещать проблему употребления спортсменами запрещенных препаратов.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года. Кроме того, РФ не сможет проводить на своей территории международные состязания. Москва намерена обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде.

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