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В Москве прошел спортивный фестиваль по тэг-регби

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Алексей Митрюшин (слева)
Алексей Митрюшин (слева)

В Москве прошел новогодний спортивный фестиваль по тэг-регби. Мероприятие состоялось на стадионе «Олимп» в Новокосино, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В мероприятии, носившем название «Регби-Елка», приняли участие 550 спортсменов в возрасте от четырех до 14 лет. Всего фестиваль посетило около двух тысяч человек. В течение одного игрового дня команды провели 119 матчей.

«Наша цель — в 2020 году провести не менее пяти больших детских фестивалей, одним из которых станет Кубок двух столиц. На следующую "Регби-Елку" мы планируем собрать уже не менее полутора тысяч участников. Также мы начинаем большую работу по международному детскому сотрудничеству с академиями ЮАР, Англии, Ирландии, Франции, Новой Зеландии, и уже в следующем году проведем ряд международных матчей», — рассказал президент регби-клуба ЦСКА, член высшего совета Федерации регби России Алексей Митрюшин.

Тэг-регби — молодой вид спорта, активно развивающийся в России. С начала учебного года в Москве и Московской области открылось более 50 секций. 24 ноября этого года на первом фестивале «Тэг-регби для всех» играли 35 команд, а в минувшее воскресенье — на 20 больше.

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