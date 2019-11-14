В России прошла неделя регби. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В ходе мероприятия обсуждались проблемы популяризации вида спорта, в частности развития игры в вооруженных силах страны. Руководитель комитета по развитию регби в ВС Алексей Митрюшин заявил, что с января 2020 года готовятся к открытию 15 секций в учебных заведениях Министерства обороны, МВД, Росгвардии, ФСБ и МЧС.

Митрюшин также рассказал, что в следующем году запланировано проведение пяти крупных турниров. Главным из них будет Кубок Союзников, приуроченный к 75-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В перспективе планируется увеличение количества мероприятий в Мурманске, Ижевске, Владивостоке и Санкт-Петербурге.

На прошедшем Кубке мира по регби сборная России заняла последнее, пятое место в группе А, не сумев набрать очков по итогам четырех встреч. Победителями турнира стали представители ЮАР.

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