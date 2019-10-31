В Москве прошло чествование регби-клуба ЦСКА

В Москве прошло чествование мужской и женской регбийных команд ЦСКА. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Церемония состоялась 27 октября во время футбольного матча между ЦСКА и «Динамо». В мероприятии приняли участие председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев и президент регби-клуба ЦСКА Алексей Митрюшин. Воспитанники армейских спортивных секций продемонстрировали навыки работы с мячом и совершили круг почета вместе с командой.

Артемьев назвал ЦСКА самым динамично развивающимся клубом России. «Сейчас на матчи нашей сборной ходит около 10 тысяч человек, хотя еще несколько лет назад этого не было. Уверен, мы находимся накануне настоящего регбийного бума!» — заявил он.

Регби-клуб ЦСКА был основан в 2014 году. Команда выступает в чемпионате Высшей лиги и чемпионате Москвы. Клуб является обладателем серебряных наград первенства России по пляжному регби, победителем Высшей лиги по регби-7 и Высшей лиги по регби-15.

Женская команда ЦСКА выступает в этом сезоне в Федеральной лиге. Спортсменки — чемпионки Москвы по регби-7 и пляжному регби.

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