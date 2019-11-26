В фестивале ЦСКА приняли участие 280 юных регбистов

В Москве прошел первый детский фестиваль ЦСКА по тэг-регби, в котором приняли участие 35 команд. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Кроме учеников московских секций на соревнования приехали юные армейцы из Иваново, Видного, Реутова, Обнинска, Химок, а также воспитанники детского сада №40 города Красногорска, где также работают тренеры ЦСКА. Всего в фестивале поучаствовало 280 детей.

Проведение турнира стало возможным благодаря совместным усилиям регби-клуба ЦСКА, Департамента спорта города Москвы и ГБУ «Центр Олимпийской подготовки» Москомспорта. «В 2020 году мы ждем, что в фестивале по тэг-регби поучаствуют не меньше полутора тысяч регулярно тренирующихся молодых спортсменов из детских секций регби-клуба ЦСКА», — поделился президент ЦСКА Алексей Митрюшин.

Тэг-регби — это бесконтактная форма игры, позволяющая приобрести ключевые для регбистов навыки.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



