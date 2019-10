Российские регбистки снимали клип в честь Англии и попались полиции

Российские регбистки во время съемок клипа на песню England, thanks For Rugby привлекли внимание полиции. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

4 октября участницы российских регби клубов, объединившиеся в панк-группу Rugbystols, сбросили с верхней палубы арендованного теплохода баннер England, thank you for rugby. Кадр должен был войти в клип, снятый в качестве благодарности Англии за изобретение регби.

Акция привлекла внимание полиции, и регбисткам пришлось в течение длительного времени разъяснять правоохранителям суть происходящего. В результате переговоров с сотрудниками полиции видео удалось доснять, кадры общения с полицейскими вошли в финальную клипа.

Композиция England, Thanks For Rugby является кавером на трек британских панков Sex Pistols God Save The Queen. Клип на нее был опубликован на YouTube.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!