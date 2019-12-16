Установлена причина смерти основателя «Белых касок»

Причиной смерти одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье стали травмы, полученные в результате падения с высоты. Об этом сообщает Naharnet.

Установлено, что на месте случившегося не были найдены следы ДНК посторонних лиц. В отчете Института судебной медицины говорится, что у Ле Мезюрье были зафиксированы внутреннее кровотечение и переломы костей.

В ноябре сообщалось, что Ле Мезюрье, по предварительным данным, погиб в результате самоубийства. До этого президент Сирии Башар Асад высказал предположение о том, что за смертью Ле Мезюрье стоят западные спецслужбы во главе с ЦРУ.

Джеймса Ле Мезюрье обнаружили мертвым рядом с его домом в Стамбуле 11 ноября. Издание The Independent обратило внимание на то, что за несколько дней до этого официальный представитель российского МИД Мария Захарова публично назвала Ле Мезюрье британским шпионом и указала на его связи с террористическими организациями.

В феврале 2018 года продюсер канала BBC Syria обвинил организацию в том, что ее участники сфабриковали видео, которое затем использовалось как доказательство применения войсками Сирии запрещенного химического оружия.

«Белые каски» позиционируют себя как объединение волонтеров, помогающих людям в зоне боевых действий в Сирии.

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