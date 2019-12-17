Пытавшиеся взорвать самолет в Австралии братья получили десятки лет тюрьмы

Австралийский суд приговорил к 40 и 36 годам тюремного заключения братьев Халида и Махмуда Хаятов, которые в 2017 году собирались устроить теракт на самолете из Сиднея в Абу-Даби. Об этом сообщает news.com.au.

52-летний Халид и 34-летний Махмуд были признаны виновными. Они не смогут запросить досрочного освобождения в течение 30 и 27 лет соответственно.

Два года назад они посвятили несколько месяцев подготовке взрыва в самолете. Жертвовать собой террористы не собирались: они заложили бомбу, спрятанную в мясорубку, в багаж ни о чем не подозревающего родственника Амира Хаята. План сорвался из-за того, что чемодан со взрывным устройством слишком много весил.

«То, что в итоге никто не пострадал и не погиб, не меняет критической серьезности произошедшего», — заявил судья, оглашая вердикт.

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Чтобы избежать пожизненного заключения, по меньшей мере один из братьев пошел на сотрудничество со следствием. Известно, что в преступном плане был замешан еще один родственник осужденных — Тарик Хаят, уехавший в Сирию, чтобы воевать на стороне «Исламского государства» (ИГ террористическая группировка, запрещенная в России). Дома у братьев обнаружили взрывчатку, которую они получили из Турции.

Сообщается, что оба брата давно иммигрировали в Австралию и завели «любящие семьи». Они редко посещали мечеть, но вели религиозный образ жизни. Свой срок они будут отбывать в коррекционном центре с крайне строгим режимом.

В июле текущего года австралийские силовики задержали троих молодых мужчин, готовивших теракт в Сиднее. По меньшей мере двое из них были сторонниками ИГ.

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