Трамп объяснил поездку Джулиани на Украину любовью к своей стране

Президент США Дональд Трамп выступил в защиту поездки своего адвоката Руди Джулиани на Украину. Об этом сообщает «Интерфакс».

Американский лидер объяснил, что Джулиани сделал «это из любви к стране». «Он великий человек, который любит нашу страну», — сказал Трамп. Он также назвал своего адвоката «великим борцом с преступностью».

Также президент США заявил, что Джулиани в ходе визита в Белый дом в пятницу, 13 декабря, сообщил «не слишком много».

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О том, что Джулиани прибыл в Киев, сообщала газета The New York Times со ссылкой на информированный источник. Отмечалось, что юрист планировал встретиться с бывшими украинскими прокурорами, среди которых Виктор Шокин и Константин Кулик. Также издание утверждало, что перед этим Джулиани посещал Будапешт, где провел беседу с бывшим генеральным прокурором Украины Юрием Луценко.

Джулиани неоднократно выступал за проведение расследования в отношении властей Украины по поводу того, что сын кандидата в президенты США Хантер Байден получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings во время нахождения отца в должности вице-президента.

Также был обнародован разговор Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили после переговоров Байдена-старшего с Петром Порошенко, занимавшим в то время пост президента Украины. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за «дела Burisma».

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