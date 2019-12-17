Российские хоккеистки снялись обнаженными для календаря

Игроки Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) снялись обнаженными для новогоднего календаря. Фотографии доступны в Instagram лиги.

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В фотосессии приняли участие 12 российских хоккеисток из семи клубов ЖХЛ. Представители лиги заявили, что целью проекта было продемонстрировать нежность, чистоту, искренность и изысканность спортсменок. Для проекта было использовано более тысячи цветов.

В турнирной таблице ЖХЛ лидирует уфимская «Агидель», набрав 56 очков в 22 матчах. Следующий матч регулярного чемпионата с участием команды пройдет 14 января. «Агидель» на выезде встретится с «Торнадо».

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