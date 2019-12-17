Полиция Таиланда объявила награду за информацию о местном «Джеке-потрошителе»

Полиция ищет «таиландского Джека-потрошителя», убившего женщину через несколько месяцев после освобождения из тюрьмы. Об этом пишет издание Bangkok Post.

Сомкид Пумпуанг (Somkid Pumpuang) был приговорен к пожизненному заключению в 2005 году за убийство пяти проституток, но вышел на свободу в мае этого года за хорошее поведение. Теперь ему грозит еще один тюремный срок за убийство 51-летней горничной отеля.

По информации издания, свою последнюю жертву Пумпуанг нашел в Facebook. Притворившись юристом, он подружился с женщиной и вскоре переехал к ней. Спустя несколько дней она была задушена проводом.

На месте преступления были обнаружены отпечатки пальцев, одежда и личные вещи Пумпуанга. Полиция Таиланда объявила награду в 50 тысяч бат (около 100 тысяч рублей) за любую информацию, которая поможет найти подозреваемого.

Имя «Джек-потрошитель» принадлежит неизвестному серийному убийце, орудовавшему в 1888-1891 годах в лондонском районе Уайтчепел. Его жертвами стали не менее пяти местных проституток. Полиции не удалось установить личность маньяка, его преступления так и остались нераскрытыми.

Ранее сообщалось о британке, которая влюбилась в осужденного за двойное убийство. Трейси Боттомли (Tracey Bottomley) не смутило прошлое своего избранника и даже то, что она никогда его не видела. Женщина считает, что у них много общего, поскольку они оба были жертвами жестокости окружающих.

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