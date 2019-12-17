В ЛНР примут закон о расширении границ

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) примут закон о расширении государственной границы до административных границ Луганской области Украины. Соответствующий анонс сделал глава республики Леонид Пасечник, передает «Донецкое агентство новостей».

Он напомнил, что не так давно закон о государственной границе был принят в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), и пообещал, что в ближайшее время этому примеру последует и Луганск.

Закон «О государственной границе ДНР» был принят парламентом самопровозглашенной республики 29 ноября. Закон устанавливает, что территория республики соответствует территории Донецкой области. До тех же пор, пока территориальный спор между Донецком и Киевом не будет урегулирован, граница республики будет проходить по линии соприкосновения. Депутаты указывали, что закон никак не противоречит минским соглашениям.

Подписывая документ, глава ДНР Денис Пушилин указывал, что закон абсолютно логичен, понятен и нужен республике для внутреннего пользования. Он объяснял установление границ республики в рамках целой Донецкой области тем, что в 2014 году референдум о самоопределении республики проходил на территории всей области.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.

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