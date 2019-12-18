Россияне рассказали об отношении к гаджетам

Более половины россиян (60 процентов) считают, что гаджеты приносят больше пользы, чем вреда, 26 процентов считают обратное. Таким образом граждане России рассказали об отношении к современным устройствам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провел Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) и опубликовал их на своем официальном сайте.

За шесть лет мнение россиян относительно гаджетов изменилось. Если в 2013 году 65 процентов россиян считали, что благодаря современным устройствам люди стали свободнее, то в 2019 году — 51 процент. 16 процентов ранее были уверены в обратном, сейчас это утверждение не поддерживают 35 процентов респондентов.

Говоря о плюсах гаджетов, большинство россиян (42 процента) отметили доступность, общение, возможность постоянного контакта с родными и близкими, 27 процентов увидели положительную сторону в оперативном доступе к разнообразной информации, еще 18 процентов — удобство, комфорт и облегчение жизни. За мобильность и компактность этих устройств высказались 12 процентов россиян, три процента опрошенных считают, что гаджеты экономят время.

Другие отметили, что современные устройства помогают в учебе, а также работе, благодаря ним можно получить доступ к услугам и покупкам и просто развлечься (по два процента россиян). Положительные стороны один процент россиян увидели в фотокамере, навигации и картах.

17 процентов опрошенных считают, что гаджеты приносят вред здоровью, 11 процентов уверены, что они несут отрицательное влияние на детей, на их здоровье и развитие, 10 процентов высказались, что от устройств возникает зависимость и привыкание, шесть процентов видят много плохой, недостоверной и вредной информации. Четыре процента опрошенных отметили, что теряют время. За отрицательные стороны в виде дороговизны, уменьшении живого общения, возможности слежки за людьми высказались по три процента респондентов. Остальные считают минусами использование этих устройств для мошенничества, их воровство, быструю разрядку аккумулятора, деградацию личности и сознания, а также поломки.

Согласно результатам опроса, россияне предпочитают смартфоны и меньше импонируют музыкальным плеерам.

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