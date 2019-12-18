Во ФСИН прокомментировали сообщение о пропаже бывшего губернатора Хорошавина

Пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Сахалинской области прокомментировала сообщение о пропаже бывшего губернатора региона Александра Хорошавина, осужденного за взятки на 13 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным пресс-службы, во вторник, 17 декабря, Хорошавина привезли в СИЗО Южно-Сахалинска из Хабаровска.

О пропаже экс-губернатора сообщил его адвокат Евгений Балабас. Он утверждал, что Хорошавина около месяца не могут найти ни защитники, ни родственники.

Александр Хорошавин с 2007 года был губернатором Сахалинской области. В марте 2015 года его арестовали за взяточничество, а президент России Владимир Путин отстранил его от занимаемой должности. За два года работы Хорошавин получил взятки на сумму 5,6 миллиона долларов.

В феврале 2018 года суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере 500 миллионов рублей. В июне того же года экс-губернатору предъявили новые обвинения по фактам взяточничества.

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