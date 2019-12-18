Парламент ЛНР включил в ее границы всю Луганскую область

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) принял законопроект, который включил в ее состав всю Луганскую область. Об этом в среду, 18 декабря, сообщает ТАСС.

Законопроект устанавливает границы ЛНР по границам Луганской области Украины по состоянию на начало конфликта в Донбассе в 2014 году.

Решение в парламенте республики было принято единогласно. Документ вступит в силу после того, как его подпишет глава ЛНР Леонид Пасечник. 17 декабря он объявил, что в республике примут закон о расширении государственной границы до административных границ Луганской области. 29 ноября аналогичный закон о границе принял парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В начале декабря состоялся первый за три года саммит «нормандской четверки», посвященный урегулированию конфликта в Донбассе, который начался в 2014 году. В переговорах участвовали лидеры России, Украины, Германии и Франции.

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