В Австрии стартует чемпионат мира по скоростному спуску на коньках

29 декабря в австрийском Юденбурге стартует новый сезон чемпионата мира по скоростному спуску на коньках Red Bull Ice Cross World Championship. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившим в редакцию «Ленты.ру».

12 гонок пройдет в восьми странах на трех континентах: в Азии, Америке и Европе. Три гонки высшего уровня ATSX 1000 состоятся в японской Йокогаме, казахстанском Нур-Султане и в Москве.

Действующие чемпионы мира американец Кэмерон Наас и американка Аманда Трунзо в будущем сезоне постараются защитить свой титул. Российская команда на турнире будет представлена Дмитрием Мурлычкиным, Денисом Новожиловым, Германом Титовым, Викторией Сенотрусовой и Еленой Ивановой.

Календарь чемпионата мира по скоростному спуску выглядит следующим образом:

28 декабря. Юденбург (Австрия) — ATSX 500

11 января. Пра-Луп (Франция) — ATSX 500

18 января. Мон-дю-Лак (США) — ATSX 500

25 января. Игора (Санкт-Петербург, Россия) — ATSX 500

1 февраля. Персе (Канада) — ATSX 250

1 февраля. Саппоро (Япония) — ATSX 250

8 февраля. Рауталампи (Финляндия) — ATSX 500

15 февраля. Йокогама (Япония) — ATSX 1000

22 февраля. Алматы (Казахстан) — ATSX 250

29 февраля. Нур-Султан (Казахстан) — ATSX 1000

7 марта. Квебек (Канада) — ATSX 500

7 марта. Уктус (Екатеринбург, Россия) — ATSX 250

21 марта. «Патриот» (Москва, Россия) — ATSX 1000

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