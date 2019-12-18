В России выросли розница и строительство жилья

В ноябре в российской экономике показали положительную динамику такие сектора, как розничная торговля и строительство жилья. Это следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства.

Розница выросла на 2,3 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года и на 0,5 процента по сравнению с октябрем. Рост в месячном выражении объясним как периодом распродаж, в том числе «черной пятницей», так и увеличением номинальных заработных плат — на 2,1 процента к октябрю и на 7,7 процента к ноябрю 2018 года. Это произошло на фоне рекордно низкой инфляции — 3,5 процента.

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У жилищного строительства рост за 11 месяцев текущего года составил 8,2 процента — 62,9 миллиона квадратных метров. В ноябре, перед новогодними праздниками, темпы ввода в строй выросли еще сильнее — на 14,2 процента по сравнению с ноябрем 2018 года и на 19,4 процента по сравнению с октябрем текущего.

В ноябре построены 114 тысяч квартир, за 11 месяцев — 835,1 тысячи. В денежном выражении рост составил 0,2 процента в годовом выражении за ноябрь (885,9 миллиарда рублей) и 0,4 процента за 11 месяцев (7897,4 миллиарда).

Хорошую динамику показало и сельское хозяйство. Снижение по отношению к октябрю объясняется более ранним созреванием урожая, а в годовом выражении рост составит 5,8 процента.

Ранее сообщалось, что в России выросло промышленное производство. С января по ноябрь 2019 года увеличение составило 2,4 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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