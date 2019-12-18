США и Канада признали слежку за российским кораблем

Североамериканское аэрокосмическое оборонное командование (НОРАД) признало слежку за разведывательным кораблем ВМФ России «Виктор Леонов», о чем заявило на официальной странице в Twitter.

Отмечается, что НОРАД и Северное командование Вооруженных сил США отслеживают перемещения представляющих интерес иностранных военных кораблей в своей зоне ответственности. Командование отметило, что знает об активности России, а также о размещении разведывательных кораблей в регионе. Однако добавило, что не будет обсуждать ответные меры против российской стороны.

Также НОРАД заявило о постоянных операциях в воздухе и на море, которые помогают обеспечить безопасность США и Канады.

Ранее сообщалось, что разведывательный корабль ВМФ России «Виктор Леонов» совершает «небезопасные маневры» неподалеку от берегов американского штата Флорида. Его уже замечали у берегов США в 2018 году.

Российские корабли-разведчики проекта 864, к которым относится «Виктор Леонов», занимаются в том числе радиоперехватом каналов связи на всех частотах. В их функции входят радиотехническая и телеметрическая разведка, контроль морских коммуникаций, фиксация перемещения кораблей вероятного противника, наблюдение за пусками ракет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!