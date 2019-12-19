Путина попросили дать интервью по пути к машине

Президента России Владимира Путина в ходе ежегодной пресс-конференции попросили дать десятиминутное интервью после мероприятия. Трансляцию ведет телеканал Россия 24.

«А можно интервью после пресс-конференции на 10 минут, пока к машине идете?» — попросил журналист Виктор Смирнов после вопроса про мусорную реформу.

Президент ответил, что это возможно, но нужно определиться со временем. «Время после пресс-конференции, имеется в виду в течении этого года, либо в течении следующего года», — сказал Путин.

19 декабря проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. На нее аккредитовались 1895 представителей прессы. Эта конференция стала 15-й по счету. В прошлом году пресс-конференция длилась три часа сорок пять минут. За это время журналисты успели задать главе государства 61 вопрос.

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