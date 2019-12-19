Кадыров назвал пресс-конференцию Путина историческим днем для чеченцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил президента России Владимира Путина за теплые слова о своем отце Ахмате Кадырове во время пресс-конференции и назвал этот день историческим для чеченского народа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Я считаю этот день историческим в судьбе нашего народа. Говоря об Ахмат-Хаджи, Вы говорили и обо всем народе», — уточнил чеченский лидер.

Материалы по теме «Донбасс порожняк не гонит» Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции

Он в очередной раз назвал себя пехотинцем Путина и сказал, что в Чечне готовы «днем и ночью трудиться, бороться и, если потребуется, не задумываясь отдать свои жизни во имя России и ради нашего Президента Владимира Путина». Кадыров добавил, что у жителей республики «нет никакой проблемы трудиться и бороться», пока во главе государства стоит такой человек, как нынешний российский президент.

Во время большой пресс-конференции 19 декабря Путин рассказал о разговоре с первым президентом Чечни Ахматом Кадыровым незадолго до его гибели. Российский лидер уговаривал Кадырова не ехать в Грозный в мае 2004 года, но тот сказал, что должен быть там. Позже стало известно, что его взорвали.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!