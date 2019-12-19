Порошенко потратил сотни тысяч долларов на заказные статьи в прессе

Администрация экс-президента Украины Петра Порошенко тратила сотни тысяч долларов на заказные статьи в прессе и социальных сетях. Об этом стало известно благодаря отрывкам из документов администрации, которые оказались в распоряжении издания Kyiv Post.

Отмечается, что документы были обнаружены источником издания в кабинете экс-главы отдела связей департамента информационной политики администрации Порошенко Владимира Горковенко. При этом бывший чиновник отрицает подлинность документов, утверждая, что ничего не забывал в кабинете.

В этих материалах утверждается, что администрация экс-главы государства заказывала публикации в украинских СМИ, готовила для политологов заказные комментарии по актуальным темам внутренней повестки, в том числе по вопросам кадровых назначений, а также спонсировала предвыборную рекламу малых партий, якобы созданных на Банковой. Кроме того, среди документов была обнаружена стратегия взаимодействия с соцсетями от агентства Postmen.

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Политконсультант Екатерина Коваль подтвердила изданию, что она на протяжении несколько лет координировала работу десятков блогеров, которые поддерживали Порошенко в соцсетях, получая за это зарплату в размере до полутора тысяч долларов в месяц. Администрация Порошенко готовила для таких блогеров тезисы, в их обязанности также входили споры в сети с критиками главы государства.

Отмечается, что в отдельных случаях расходы администрации Порошенко на медиаподдержку достигали сотен тысяч долларов. Так, на размещение на радиостанциях информационных сообщений о местных выборах в 2015 году выделялось 874 тысячи долларов.

Ранее заместитель помощника госсекретаря по Европе и Евразии Джордж Кент рассказал, что за несколько дней до президентских выборов «порохоботы» в соцсетях начали атаковать отдельных американских чиновников, в том числе экс-посла США на Украине Мари Йованович. В апреле Порошенко призывал своих сторонников не быть «порохоботами», несмотря на то, что это льстит его самолюбию. По его словам, такие люди должны стать «украиноботами».

«Порохобот» — сленговое название пользователя сети, рьяно поддерживающего курс Порошенко, не стесняющегося в выражениях в адрес оппонентов.

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