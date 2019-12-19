Президент России Владимир Путин удивился вопросу о «предстоящей» ядерной войне от японского журналиста, который тот задал в ходе большой пресс-конференции. Трансляцию мероприятия ведет телеканал «Россия 24».

Журналист агентства «Киото Цусин» заявил, что Россия часто говорит о зеркальном ответе на агрессию. «Искать победу в ядерной войне — недопустимо и очень плохо. Я понимаю, периодически нужна модернизация вооружения, но есть понятие разумной достаточности», — сказал он.

«Предстоящая ядерная война? Что вы говорите?!» — удивился президент.

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Ранее Россия предложила США подписать совместное соглашение о недопустимости развязывания ядерной войны. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, накапливание противоречий между двумя ведущими ядерными державами неприемлемо. Москва также подтвердила предложение продлить с Вашингтоном Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), действие которого автоматически заканчивается в феврале 2021 года.

19 декабря проходит большая пресс-конференция Владимира Путина. На нее аккредитовались 1895 представителей прессы, что является рекордом. Эта конференция стала 15-й по счету. Впервые Путин общался с журналистами в таком формате в 2001 году.

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