Назван срок реализации нового закона о вине

Принятый Госдумой в среду законопроект о вине предусматривает целый ряд правил, благодаря которым покупатели без труда смогут отличить качественные российские вина от импортной продукции. заметны эти нововведения будут только к концу 2020 года — когда закон вступит в силу. Такое мнение высказали представители отрасли, сообщается на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович полагает, что первые изменения будут видны уже в конце следующего года. «Серьезные изменения покупатель увидит только через несколько лет: сначала должен вступить в силу закон, потом инвесторы, получив сигнал о том, что выгодно делать российский виноград и вино, придут в отрасль, потом — через пять лет — получат новые урожаи», — сказал он.

Законопроект, о котором идет речь, был разработан в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В частности, он предполагает увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20 процентов. Кроме того, ожидается рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до 250 миллиардов долларов.

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