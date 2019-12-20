A$AP Rocky высказался об утекшем в сеть видео секса с его участием

Американский хип-хоп-музыкант A$AP Rocky высказался в Twitter об утекшем в сеть секс-видео с его участием. Он выразил недовольство тем, что его пенису начали выставлять оценки те, кто никогда не взаимодействовали с ним вживую.

Рэпер в шутку заявил, что у него есть «длинный список женщин», способных подтвердить его способность ублажать партнеров в постели.

Как сообщает Vulture, поклонников рэпера разочаровала слитая в сеть видеозапись. Ролик появился в сети в четверг, и интернет-пользователи посчитали его не впечатляющим.

В начале июля A$AP Rocky был задержан полицией Стокгольма за нападение в компании спутников на двоих мужчин. В августе рэпер был освобожден из-под стражи. Его признали виновным и приговорили к условному сроку.

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