Российские полицейские захотели получить право изымать детей из семьи

Министерство внутренних дел России выразило желание наделить полицейских правом изымать детей из семьи в случае прямой угрозы его жизни и здоровью. Об этом сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов МВД России Станислав Колесник, передает «Интерфакс».

Как отметил Колесник, на данный момент такое право есть только у органов опеки. Однако они не всегда имеют возможность немедленно помочь ребенку, так как работают «с девяти до шести». «А в остальное время на эти сообщения реагируют сотрудники полиции», — подчеркнул он. По словам Колесника, полицейские часто сталкиваются с ситуациями, когда при изъятии ребенка им приходится действовать на грани превышения полномочий.

При этом представитель МВД подчеркнул, что заявление в суд о лишении родительских прав вслед за изъятием не должно быть обязательным. По его словам, меру следует сделать «временной», чтобы органы смогли подробно разобраться в ситуации.

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