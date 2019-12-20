Британская певица вышла в свет в открывающем нижнее белье платье

Популярная британская певица и модель Дуа Липа пришла на вечернее телешоу Saturday Night Live в платье, декольте которого открывало ее нижнее белье. Об этом сообщает Daily Mail.

24-летняя знаменитость появилась в студии в красном асимметричном мини-платье, покрытом блестками. Из глубокого выреза наряда виднелся персиковый бюстгальтер с цветочным принтом.

Свой образ певица дополнила бронзовыми босоножками на высоких каблуках и платформе.

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Демонстрировать нижнее белье на публике стало трендом у знаменитостей в 2019 году. Так, в сентябре американская супермодель Джиджи Хадид появилась на вечеринке Love party в Лондоне в расстегнутом пиджаке, из-под которого был видел черный прозрачный бюстгальтер.

В том же месяце тенденцию поддержала и актриса Кристен Стюарт. Она вышла на улицу Сан-Себастьяна, Испания, в черном кружевном бюстгальтере, поверх которого надела нараспашку полосатую рубашку и кожаную куртку.

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