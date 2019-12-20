В недрах Земли нашли невозможное вещество

Международная группа ученых из США и Китая объяснили возможную причину аномалии, которая выражается в наблюдении замедления сейсмических волн, проходящих через нижележащие слои внешнего ядра. Исследователи предполагают, что в этой зоне находится слой металлического снега, что раньше считалось невозможным. Об этом сообщает издание Science Alert.

Специалисты проанализировали последние данные по физике минералов и показали, что соединения из железа, кремния и водорода могут формировать крошечные кристаллы в жидком растворе при определенных условиях. Это затвердевание происходит при высокой температуре и давлении. Подобная идея была предложена еще в 1960-х годах российским геологом Станиславом Брагинским, однако его отвергли, поскольку считалось, что сочетание температуры и давления на границе внутреннего и внешнего ядра препятствовало кристаллизации вещества.

Согласно результатам моделирования, железный «снег» создает среду, замедляющую сейсмические волны. При том само ядро не имеет идеальную сферическую форму, и различия в поверхности могут влиять на теплопроводность и конвекцию.

По словам геологов, исследование поможет раскрыть механизмы формирования недр Земли и ее поверхности в древности.

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