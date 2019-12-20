Евро упал до минимума за полтора года

В ходе торгов на Московской бирже курс евро упал ниже 69 рублей — до минимума за полтора года. В последний раз европейская валюта торговалась на таком уровне в начале мая 2018-го.

По состоянию на 15:15 он достиг уровня 68,86 рубля. Курс доллара на Московской бирже вплотную приблизился к отметке 62 рубля. На то же время он составляет 62,05 рубля. В последний раз он был дешевле в июле 2018 года.

Рубль растет с начала декабря. На тот момент доллар торговался дороже 64 рублей, а евро — дороже 71 рубля. Снижение до годовых минимумов началось с 11 декабря, когда Федеральная резервная система США сохранила базовую ставку на уровне 1,5-1,75 процента и доллар обновил минимум за несколько месяцев.

В ноябре аналитики обратили внимание на то, что российский рубль выглядит максимально стабильным с начала кризиса 2014 года. Об этом свидетельствует низкая вмененная волатильность рубля, которая показывает, насколько инвесторы верят в резкое повышение или понижение курса валюты.

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