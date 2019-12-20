Снимок мопса заставил пользователей сети вспомнить о кошмарах

Рентгеновский снимок мопса стал вирусным в сети и напугал многих пользователей. Его опубликовал телеведущий Энди Ричтер (Andy Richter), другу которого принадлежит животное.

В комментариях к посту многие признавались, что изображение заставило их испытать противоречивые чувства. «Это одновременно и ужасно, и смешно», — писал юзер Captainboop. «Это уморительно, отвратительно, мило, ужасно», — соглашался с ним Chrisolsenkc76.

Некоторые боялись, что не смогут заснуть после того, как увидели фото. «У меня от этого будут кошмары!» — писала Papermasa. Часть пользователей беспокоились, все ли с мопсом нормально.

Ричтер заверил всех, что здоровье животного в порядке, и опубликовал фотографию пса в повседневной жизни.

Ранее в сети стало вирусным фото пользовательницы Twitter под ником PassionPopSoc. Она показала, как выглядит ее ребенок на экране видеоняни, и некоторым он напомнил демона.

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