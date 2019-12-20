Эксперты оценили оружие «лубянского стрелка» Евгения Манюрова, который открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ 19 декабря, передает Daily Storm.

Специалисты отметили, что нападавший стрелял из «Сайги», однако в ней было в четыре раза больше патронов, чем разрешается. Стрелок приобрел магазин с 40 патронами, использовать который в таком виде оружия незаконно. Один из экспертов по имени Роман добавил, что ограничение на патроны действует на охоте, в остальных случаях можно не ограничиваться 10 штуками. Он уточнил, что Манюров стрелял не из автомата, как писали некоторые СМИ, а из обычного карабина без автоогня.

Ранее отец стрелка рассказал, что его сын был спокойным, но одновременно скрытным. По его словам, он не принимал участие в воспитании ребенка, а лишь платил алименты.

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Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Вечером 19 декабря 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу на Лубянке. Погибли два сотрудника ФСБ, еще несколько человек, в том числе один гражданский, получили ранения. Мотивы стрельбы устанавливаются. Сам нападавший был застрелен. Он был вооружен карабином «Сайга» и ножом. В квартире Манюрова в Подольске нашли четыре винтовки и травматический пистолет.

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