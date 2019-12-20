Появилась новая версия атаки на Лубянке

Житель Подмосковья Евгений Манюров, устроивший стрельбу по сотрудникам ФСБ на Лубянке, обещал прийти в тир в субботу, 21 декабря, и мог совершить нападение спонтанно. Намеков на то, что за два дня до этого, в четверг, он пойдет на преступление, не было, сообщает «Московский комсомолец».

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Издание отмечает, что недавно мужчина был на банкете, где очевидцы запомнили его блуждающий взгляд. Он вел образ жизни обычного человека: два раза в месяц ходил в парикмахерскую, заботился о здоровье, ходил в тир. Последний раз он пришел в стрелковый клуб в субботу, 14 декабря, и пообещал прийти через неделю.

Мать стрелка ранее рассказала, что он увлекался стрельбой, дома у Манюрова был найден арсенал оружия. Соседи вспоминали, что мужчина всегда был один, не имел друзей и семьи.

Вся галерея «Стрельба на Лубянке» Продолжить Фото: Евгений Биятов / РИА Новости 1 /11

Около 18:00 в четверг, 19 декабря, 39-летний Манюров открыл стрельбу в центре Москвы на Лубянке, в результате чего на месте погиб один сотрудник ФСБ, еще один позднее скончался в больнице. Четверо, в том числе один гражданский, ранены. Мотивы нападения остаются неизвестными, высказываются предположения, что целью могла стать провокация накануне Дня работника органов безопасности России.

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