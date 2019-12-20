Бывший мэр российского города захотел отсудить единственный светофор

Бывший мэр Олонца (Республика Карелия) Сергей Кохов захотел отсудить у города единственный светофор. Об этом сообщила районная газета «Олония» в группе ВКонтакте.

Кохов купил светофорный комплекс за 863,7 тысячи рублей в 2011 году. Через два года его отправили в отставку, и администрация заключила с ним договор аренды. Муниципалитет должен был вернуть средства бывшему мэру в 2016 году, когда истек срок аренды. В сентябре он направил претензию, однако средства ему никто не вернул.

Издание отмечает, что экс-мэр сам является должником, он не выплатил крупную сумму за аренду земельного участка. Также Кохов чуть не обанкротил Олонец, депутаты городского совета отправили его в отставку.

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