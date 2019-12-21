Захарова отреагировала на санкции США против «Северного потока-2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предсказала, что следующие ограничительные меры, которые введут власти США, могут стать «запретом на дыхание». Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook.

Таким образом Захарова прокомментировала новость о требовании Минфина США немедленно прекратить укладку труб «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Представитель МИД также отметила, что государственный долг США составляет 22 триллиона долларов, и осудила Вашингтон за попытки запретить «кредитоспособным странам развивать реальный сектор своей экономики».

По ее словам, США придерживаются «идеологии жизни взаймы», которая не выдерживает мировой конкуренции. Именно это побуждает американский Минфин вводить новые экономические ограничения. «Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят», — заявила она.

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17 декабря сенат Конгресса США одобрил проект оборонного бюджета страны на следующий год, в который включены санкции против российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Они предусматриваются в качестве меры для «обеспечения энергетической безопасности Европы». 21 декабря президент США Дональд Трамп одобрил этот бюджет. В ближайшее время Министерство финансов США и госсекретарь предложат список компаний-операторов, в отношении которых будут введены санкции.

Из-за угрозы санкций строительство «Северного потока-2» уже было приостановлено. Швейцарская компания Allseas заморозила свое участие в проекте после угроз, которые прозвучали со стороны американских сенаторов в ее адрес.

При этом строительство газопровода уже практически завершено. По состоянию на ноябрь 2019-го было построено более 80 процентов газопровода. Его запуск запланирован на середину 2020 года.

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