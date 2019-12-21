Россия испытала «Гибку»

Россия завершила испытания новейшего комплекса Противовоздушной обороны (ПВО) «Гибка-С» на шасси бронеавтомобиля «Тигр». Об этом сообщили в «Военно-промышленной компании», передает ТАСС.

Маневры проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Отмечается, что в ходе испытаний была подтверждена возможность стрельбы «Гибкой» с бронеавтомобиля по воздушным целям на скорости до 30 километров в час.

Мобильный комплекс «Гибка-С» обеспечивает дистанционный пуск управляемых ракет от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Он разработан на основе морского комплекса 3М-47 «Гибка».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!