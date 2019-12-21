«Вулверхэмптон» одержал волевую победу над аутсайдером АПЛ

«Норвич» на своем поле проиграл «Вулверхэмптону» в матче 18-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 21 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. На 17-й минуте хозяев вывел вперед Тодд Кантвелл. На исходе часа встречи Ромен Сес восстановил равенство. Через 21 минуту Рауль Хименес забил второй мяч «волков».

«Норвич» после 18 туров имеет в активе 12 очков и занимает 19-е место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» набрал 27 очков и находится на шестой позиции.

В следующем туре «Норвич» 26 декабря на выезде сыграет с «Астон Виллой». «Вулверхэмптон» днем позже на своем поле примет «Манчестер Сити».

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